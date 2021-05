België neemt vanaf vrijdag deel aan de eerste pilootfase van het Europese vaccinatiecertificaat, zo is vandaag bij de Europese Commissie vernomen. Het certificaat moet het makkelijker maken om te reizen binnen de Europese Unie tijdens het aanstaande zomerseizoen.

De Commissie "heeft de bevestiging ontvangen dat België één van de lidstaten zal zijn die zullen deelnemen aan de eerste pilootfase", zo meldde een woordvoerder van de Commissie. Die fase wordt vrijdag op gang getrapt. Met het certificaat, dat wordt afgeleverd door de lidstaten, zullen reizigers over de hele Europese Unie kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een recente negatieve PCR-test hebben afgelegd of immuniteit hebben opgebouwd na een besmetting met het virus.

De Commissie hoopt dat het systeem op 1 juni operationeel kan worden voor de lidstaten die hun technische huiswerk op orde hebben. De andere zouden tegen het einde van die maand aansluiten.

Vorige week liet het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verstaan dat België tegen midden juni klaar zou zijn.

Volgens topman Frank Robben van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de ontwikkeling van het certificaat relatief eenvoudig. Alle vaccinaties worden geregistreerd in Vaccinnet en de resultaten van PCR-tests in een gegevensbank die wordt beheerd door Sciensano.

