België heeft dinsdag het commando van de Europese maritieme missie EMASOH in de Straat van Hormuz, een zeestraat tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman, overgenomen. Een ploeg van acht militairen, onder de leiding van vlootadmiraal Tanguy Botman, zal gedurende vier maanden die rol op zich nemen. Dat meldt het ministerie van Defensie.

De EMASOH-missie is operationeel sinds eind februari 2020 en is opgezet om het maritiem verkeer in de regio te beveiligen. Zo kunnen de handel en de hele economie beter beschermd worden. Meer dan een derde van de verhandelde olieproducten passeert namelijk door de Straat van Hormuz. De stabiliteit van de zeestraat op geopolitiek en economisch vlak is dan ook van primordiaal belang, zegt Defensie.

Aan EMASOH - voluit 'European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz' - nemen tien Europese landen deel, waaronder dus ook België. Het hoofdkwartier bevindt zich in een Franse marinebasis in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Toestellen die ontplooid worden, zijn schepen, patrouillevliegtuigen en drones.

België neemt al van bij het begin aan de missie deel, maar krijgt nu voor het eerst het commando in handen. In april vorig jaar zette Defensie nog het fregat Leopold I in bij een operatie in de Perzische Golf.

