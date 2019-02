België moet kinderen van IS-strijders níet terughalen, beslist hof van beroep

De Brusselse kortgedingrechter had in eerste aanleg wel beslist dat de kinderen moesten gerepatrieerd worden maar de Belgische regering ging tegen die beslissing in beroep en heeft daar nu gelijk gekregen.

De twee IS-weduwen en hun kinderen werden in 2013 al een keer geëvacueerd uit Syrië. Nadat de twee vrouwen in Antwerpen waren bevallen, vertrokken zij opnieuw met hun kinderen naar Syrië. In maart 2018 werden ze door de Antwerpse correctionele rechtbank bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld.

Beide vrouwen, die vastzitten in het Koerdische kamp Al-Hol, zijn begin dit jaar opnieuw bevallen, zodat het intussen over zes kinderen gaat, van wie de oudste 5 jaar is en de jongste net twee maanden.

Kort geding

In een eerste kort geding hadden zowel de rechtbank van eerste aanleg als het hof van beroep geoordeeld dat de Belgische staat niet verplicht was de kinderen te repatriëren. Volgens de rechters oefent de Belgische staat geen enkel gezag of controle uit in het gevangenenkamp en vielen de vrouwen en hun kinderen dan ook niet onder de rechtsmacht van ons land.

De advocaat van de twee vrouwen spande daarop een tweede kort geding aan en ditmaal verplichtte de kortgedingrechter 'de Belgische staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België.' Bovendien moesten ook de moeders kunnen terugkeren naar België. De Belgische regering ging tegen die beslissing in beroep.

'Het hof van beroep heeft de vordering van de twee moeders niet ontvankelijk verklaard, omdat die identiek is aan de vordering die zij reeds eerder hadden ingesteld en die afgewezen werd bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2018', meldt de persmagistraat van het Brusselse hof van beroep woensdag.