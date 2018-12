België moet kinderen IS-strijdster in Turkije reisdocumenten bezorgen

De twee dochtertjes, 2 en 4 jaar oud, verblijven momenteel bij een tante in Turkije. Omdat ze niet over identiteitsdocumenten of een geboorteakte beschikken, kunnen ze niet zomaar naar België komen.

Amina Ghezzal (29) was zes jaar geleden vanuit België afgereisd naar het IS-kalifaat, waar ze twee kinderen kreeg van een Belgische man. Op 3 april 2018 werd ze in Turkije veroordeeld tot tien jaar cel voor terrorisme. Haar kinderen werden een tijd in Turkije opgevangen door Amina's moeder en momenteel door Amina's zus.

Uit DNA-analyse is gebleken dat het voor 99,9 procent vaststaat dat de moeder van Amina de grootmoeder is. Volgens meester Mohamed Ozdemir, de advocaat van grootmoeder Rachma Ayad, konden de kinderen in Turkije niet rekenen op opvang of onderwijs, en moesten de kinderen naar België gehaald worden om hun rechten te vrijwaren.

De kinderen hebben zelfs de Belgische nationaliteit, aangezien de vader Belg was, aldus nog de advocaat. De Belgische staat bracht daar tegen in dat de moeder eerst in België de afstamming gerechtelijk moest laten vaststellen alvorens de kinderen naar België konden komen. De kortgedingrechter heeft die argumentatie nu van de hand gewezen en beslist dat de kinderen de nodige administratieve, identiteits- en/of reisdocumenten moeten krijgen, waarmee ze onder begeleiding van een familielid vanuit Turkije naar België kunnen reizen en België kunnen binnenkomen.

Volgens de rechtbank staat het immers vast dat de kinderen zich in Turkije in een zeer precaire situatie bevinden. 'De kinderen leven in Turkije momenteel in een administratief vacuüm, waarbij niet alleen hun eigen verblijf onder een permanente dreiging staat wegens onofficieel, maar ook dat van de personen die voor hen zorg willen en kunnen dragen', klinkt het in het vonnis. 'Ook brengt die toestand mee dat zij niet of minstens veel moeilijker toegang krijgen tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs.'

Daarnaast is België volgens de rechtbank het enige land waarmee ze een band hebben. Aangezien ze geboren werden in het IS-kalifaat, hebben ze geen band met Syrië, en Turkije was enkel een toevluchtsoord, luidt de redenering.

Daarbovenop staat vast dat Rachma Ayad hun grootmoeder is, en Amina Ghezzal dus hun moeder is. Amina Ghezzal heeft de Belgische nationaliteit, waardoor de kinderen makkelijk ook die Belgische nationaliteit kunnen krijgen, aldus de rechtbank. 'Aangezien er geen ander land of andere overheid voldoende banden heeft met de kinderen om een beschermingsrol op te nemen, noch de intentie heeft om een dergelijke band aan te gaan, is België bovendien de enige instantie die de gewenste bescherming kan bieden', gaat de rechtbank verder.

Weliswaar is er geen directe specifieke en afdwingbare rechtsgrond waarop de kinderen en hun grootouders zich kunnen baseren om de afgifte van reisdocumenten door de Belgische staat af te dwingen, maar in de concrete omstandigheden kunnen ze wel eisen dat de Belgische staat tussenkomt, aldus de rechtbank. 'Het betreft immers een handelswijze die iedere normale zorgvuldige staat in dezelfde omstandigheden in acht zou nemen.'

De rechtbank beveelt de staat dan ook de kinderen de nodige administratieve, identiteits- en/of reisdocumenten te bezorgen, en dat op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per kind. De Belgische staat kan nog in beroep gaan, maar dat beroep werkt niet schorsend.