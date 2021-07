De Belgische regering moet een versnelling hoger schakelen in de hervestiging van vluchtelingen.

Dat blijkt donderdag uit een kritisch rapport van 11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat concludeert dat België tot drie keer meer inspanningen moet leveren. 'Die zijn hoognodig na een verloren jaar op vlak van hervestiging door de coronacrisis', volgens de drie organisaties.

Op dit moment zijn bijna 1,5 miljoen mensen volgens het VN-Vluchtelingenagentschap in dringende nood aan hervestiging. Corona veroorzaakte volgens de ngo's bovendien een 'verloren jaar'. 'Slechts 2,4 procent van de mensen die in aanmerking kwamen, werd in 2020 ook effectief hervestigd. In België ging het om louter 176 mensen', aldus Els Hertogen, directeur van 11.11.11. 'Het Belgische programma kampt echter al langer dan de coronacrisis met problemen. Zowel in 2018 als in 2019 behaalde België de vooropgestelde engagementen niet bij gebrek aan voldoende opvangplaatsen. Enkel in 2017 slaagde ons land erin om meer dan 1.000 mensen te hervestigen.'

Solidaire bijdrage

11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen berekenden aan de hand van een aantal parameters wat voor ons land een eerlijke, solidaire bijdrage zou zijn. Daaruit blijkt dat België 8.821 mensen moet opvangen, een verdrievoudiging van de huidige inspanningen. De organisaties vragen om daar via een groeipad van drie jaar werk van te maken. Te beginnen met de hervestiging van 2.000 personen in 2022, 3.000 in 2023 en 3.821 in 2024.

Een uitdieping van het hervestigingsprogramma houdt volgens de organisaties ook meer aandacht in voor opvang en begeleiding zodat mensen effectief een toekomst in België kunnen uitbouwen. Ten slotte pleiten 11.11.11, Caritas International en Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor een wettelijk kader om het hervestigingsprogramma beter te verankeren en overbodige stappen weg te werken.

