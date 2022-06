België moet genoegen nemen met 4,5 miljard euro uit Europees relancefonds

De middelen voor België uit het Europese relancefonds dalen van 5,9 naar 4,5 miljard euro. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekrachtigd. Dat komt omdat de Belgische economie vorig jaar beter herstelde van de coronaklap dan eerst was aangenomen.

Bij de opmaak van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF), de centrale spil van het Europese relanceplan, hadden de lidstaten in 2020 de verdeling van de subsidies voor 70 procent vastgelegd. Voor de toekenning van de overige 30 procent zou rekening worden gehouden met de latere impact van de coronacrisis. Lidstaten die sneller zouden opveren na de coronacrisis, zouden dan wat inleveren ten koste van landen die langer schade ondervinden, zo luidde de redenering.

Die Commissie heeft nu de update van de verdeelsleutel gepubliceerd. De Belgische economie presteerde in 2021 beter dan was aangenomen in de herfst van 2020 en dat heeft een negatieve impact op de subsidies voor ons land. België ontvangt uit de laatste schijf van 30 procent nog ruim 878 miljoen euro. Samen met de enveloppe van 3,6 miljard euro uit de eerste schijf komt het totaalbedrag voor ons land uit op 4,524 miljard euro.

Dat de middelen voor België zouden dalen, was al maanden duidelijk. Staatssecretaris Thomas Dermine (PS), die bevoegd is voor de implementatie van het relanceplan, gaf eerder al aan dat de regering de daling van de subsidies zou compenseren via andere financieringsbronnen en dat er geen projecten zouden sneuvelen.