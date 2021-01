De federale regering heeft de bedoeling om met het Verenigd Koninkrijk een heleboel bilaterale akkoorden af te sluiten. Dat wordt mogelijk gemaakt door het handelsakkoord dat de Europese Unie en het VK eind december gesloten hebben, zo zei premier Alexander De Croo woensdag de Kamercommissie Europese aangelegenheden.

De Croo zei tevreden te zijn met het akkoord dat ervoor zorgt dat er, ondanks het vertrek van het VK uit de EU, geen tarieven en geen quota ingesteld worden in de handelsstromen over het Kanaal. 'Dat is op zich een uitstekende zaak voor België, dat traditioneel een handelsoverschot heeft met het VK als zesde leverancier en vierde afzetmarkt', klonk het. Toch zullen volgens de premier bepaalde niet-tarifaire handelsbarrières onvermijdelijk zijn, 'onder vorm van procedures, controles, en productvereisten'. Het handelsakkoord laat de EU-lidstaten wel toe eigen overeenkomsten te sluiten met het VK. En dat is precies wat België wil doen. De Croo noemde akkoorden op het vlak van politiesamenwerking - vooral in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en illegale migratie - maar ook samenwerkingsakkoorden wat betreft defensie en cyberveiligheid. Ook fiscaliteit, luchtvaart en sociale zekerheid zijn domeinen waar samenwerking gezocht wordt. De Croo waarschuwt er wel voor dat het extern handelsbeleid van de EU niet omzeild mag worden. Hij let ook op voor eventuele afwijkingen van de Europese productstandaarden, 'die mogelijks de Belgische uitvoer naar het VK tot een aanpassing zou dwingen'. Ook is het uitkijken naar het vrijwaren van eerlijke handelsvoorwaarden, aldus nog de premier.