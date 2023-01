België levert extra wapens aan Oekraïne, Leopardtanks terugkopen botste op obstakels

De regering zet normaal gezien vrijdag het licht op groen voor een nieuw pakket militaire steun aan Oekraïne. Daar zullen geen Leopardtanks bijhoren, al bevinden er zich nog in ons land.

Tijdens een ontmoeting met een aantal journalisten had de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, het over de levering van AMRAAM-raketten (“Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles”), lichte antitankwapens (LAW) en antitankgranaten. Daarnaast is sprake van Minimi-machinegeweren en van automatisch gevechtsgeweren van het type Scar. Hoeveel AMRAAM-raketten ons land zal leveren, is nog niet bekend, maar de voorraad is beperkt.

De afgelopen dagen kondigden verschillende landen aan Leopardtanks te zullen leveren aan Oekraïne. Deze week ging ook Duitsland overstag. België heeft nooit de Leopard 2 aangekocht. Van de oudere Leopard 1 bevinden er zich nog een aantal in ons land. Volgens Le Vif staat er nog een twintigtal in loodsen in Doornik en Antwerpen van het bedrijf OIP. ‘Defensie heeft de mogelijkheid onderzocht om die tanks terug te kopen, maar die piste botste op verschillende obstakels. Het gaat onder meer om de modernisering en de prijs die OIP zou vragen om er afstand van te doen.’

‘We hebben Belgische bedrijven zoals John Cockerill Defense gevraagd zich te buigen over een eventuele modernisering, maar omdat het om een ouder model gaat, hebben Duitsland en zijn bedrijven opdracht gekregen een inventaris te maken in Europa om te bekijken wat eventueel samen kan worden gedaan’, legde admiraal Hofman uit. Eind jaren zeventig had België 334 Leopards gekocht, met een kanon van 105 mm. De laatste tuigen werden in 2014 uit dienst gehaald. Noorwegen heeft er tien gekocht en Brazilië 128.