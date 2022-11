België krijgt er een nieuwe astronaut bij

De Belg Raphaël Liégeois is geselecteerd voor de nieuwe ‘astronautenklas’ van het Europese Ruimtevaartbureau ESA, zo is woensdag in Parijs bekendgemaakt naar aanleiding van de ministerconferentie van de organisatie, meteen het hoogste beslissingsorgaan.

Liégeois is de tweede Belg die rechtstreeks wordt geselecteerd als beroepsastronaut. Dirk Frimout werkte wel bij ESA, maar maakte in 1992 zijn historische ruimtevlucht op uitnodiging en aandringen van de wetenschappelijke gemeenschap met de Amerikaanse NASA. Marianne Merchez raakte wel geselecteerd maar maakte na een reeks perikelen nooit een ruimtevlucht.

De 34-jarige man uit Namen haalde het met acht anderen van meer dan 22.000 andere kandidaten. Hij kreeg zijn wetenschappelijke opleiding in Luik en Parijs. Hij volgde een veelheid aan cursussen in fundamentele fysica en biomedische technologie om dokter in de neurowetenschap te worden. Na een passage in Singapore werd Liégeois onderzoeker en docent aan de universiteiten van Lausanne en Genève.

Poëzie

Hij is auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties en is meertalig (Frans, Nederlands, Engels, Duits en Luxemburgs). Hij is ballonvaarder en adept van joggen, zwemmen, poëzie, muziek en circuskunsten.

Frank De Winne werkte in 2002 en 2009 in het Internationaal Ruimtestation ISS. Als huidig directeur van het Europees Astronauten Opleidingscentrum EAC in Keulen zal hij vanaf de lente Liégeois onder zijn hoede hebben.

Voor staatssecretaris van wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS), die België in Parijs vertegenwoordigde betekent de selectie een ‘immense fierheid. Liégeois zal voor de komende vijftien jaar beste ambassadeur zijn van wetenschappen en kennis’. De bewindsman zette de ‘buitengewone bekwaamheden’ van de nieuwe Belgische astronaut in de verf, alsmede een ‘empathische persoonlijkheid met wie men zich kan identificeren.’