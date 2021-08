België krijgt vandaag 770 miljoen euro uit het EU-herstelfonds. Ons land is daarmee samen met Portugal en het Groothertogdom Luxemburg bij de eerste drie lidstaten die geld ontvangen uit de 'Europese faciliteit voor herstel en veerkracht' (RRF). Dat meldt staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS).

EU-lidstaten waarvan het relanceplan is goedgekeurd, hebben recht op een voorfinanciering van maximaal 13 procent van het totaalbedrag van het relanceplan. Omdat België 5,9 miljard euro uit het Europese herstelfonds krijgt, komt de voorfinanciering van 13 procent neer op 770 miljoen euro.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine reageert tevreden. Zo is de PS-politicus blij dat België bij de eerste drie landen zit die een voorfinanciering ontvangen. België had er bij de EU ook op aangedrongen om zo snel als mogelijk de voorfinanciering te krijgen om ook snel te kunnen starten met grote investeringen.

'Ik ben blij dat we gehoord zijn', zegt Dermine. Het geld zal worden gestort in de fondsen die de verschillende regeringen (federaal, gewestelijk en op gemeenschapsniveau) hebben opgezet om de investeringen van het Belgische plan voor herstel en veerkracht voor te financieren. 'Het is nu aan de verschillende regeringen om het relanceplan uit te voeren. Voor de realisatie van de projecten is een tijdschema afgesproken tussen België en de Europese Commissie. Daarvan hangt de betaling van de volgende schijven van de Europese financiering af', zegt Dermine.

Wat Wallonië betreft, kan de timing voor de realisatie wel nog aangepast worden 'om absolute prioriteit te kunnen verlenen aan de heropbouw na de overstromingen van juli', besluit de staatssecretaris.

EU-lidstaten waarvan het relanceplan is goedgekeurd, hebben recht op een voorfinanciering van maximaal 13 procent van het totaalbedrag van het relanceplan. Omdat België 5,9 miljard euro uit het Europese herstelfonds krijgt, komt de voorfinanciering van 13 procent neer op 770 miljoen euro. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine reageert tevreden. Zo is de PS-politicus blij dat België bij de eerste drie landen zit die een voorfinanciering ontvangen. België had er bij de EU ook op aangedrongen om zo snel als mogelijk de voorfinanciering te krijgen om ook snel te kunnen starten met grote investeringen. 'Ik ben blij dat we gehoord zijn', zegt Dermine. Het geld zal worden gestort in de fondsen die de verschillende regeringen (federaal, gewestelijk en op gemeenschapsniveau) hebben opgezet om de investeringen van het Belgische plan voor herstel en veerkracht voor te financieren. 'Het is nu aan de verschillende regeringen om het relanceplan uit te voeren. Voor de realisatie van de projecten is een tijdschema afgesproken tussen België en de Europese Commissie. Daarvan hangt de betaling van de volgende schijven van de Europese financiering af', zegt Dermine. Wat Wallonië betreft, kan de timing voor de realisatie wel nog aangepast worden 'om absolute prioriteit te kunnen verlenen aan de heropbouw na de overstromingen van juli', besluit de staatssecretaris.