Bijna 30 miljoen mondmaskers die de federale regering sinds de coronacrisis voor onze ziekenhuizen, artsen en de rest van de zorgsector heeft gekocht, zijn afgekeurd, zo bericht De Tijd.

Van de 20 miljoen FFP2-maskers die al zijn geleverd om het zorgpersoneel tegen besmetting te beschermen bleek meer dan de helft ondermaats. Ook bij de gewone chirurgische mondmaskers bleek een op de tien niet te voldoen, schrijft De Tijd zaterdag.

Open VLD-minister Philippe De Backer, die sinds de coronacrisis het aankoopteam leidt, geeft toe dat veel geleverde mondmaskers ondermaats bleken. Maar hij wijst op de moeilijke omstandigheden waarin de bestellingen zijn gebeurd. 'Van de FFP2-maskers die de ziekenhuizen op eigen houtje hebben besteld, is maar 15 procent conform', stelt hij. 'Voor alle dossiers waarin de kwaliteit niet oké was, is een procedure begonnen.'

Ruim 8 miljoen chirurgische mondmaskers die de medische normen niet haalden zijn toch nog gebruikt als 'comfortmaskers' voor federale ambtenaren. 'Maar voor de maskers die nog moeten aankomen, hebben we harde kwaliteitsgaranties afgesproken, waardoor de leverancier slechte kwaliteit altijd moet vervangen door goede kwaliteit.'

90 procent frauduleus

Van de duizenden aanbiedingen die onze federale regering sinds het uitbreken van de coronacrisis kreeg om grote ladingen mondmaskers te kopen, bleek 90 procent frauduleus te zijn. In volle crisis liepen meerdere aanbiedingen binnen om eenzelfde lading van 20 miljoen FFP2-mondmaskers van het merk 3M te kopen.

De leveranciers beweerden allen dat de maskers al op Belgische bodem waren. Ze vroegen 120 miljoen euro voor de lading, maar het bleek om oplichting te gaan. De regering trapte niet in de val, hoewel de druk groot was om de '3M-maskers' te kopen.

De federale regering bestelde al meer dan 370 miljoen mondmaskers voor ruim 338 miljoen euro. Daarvan moeten er nog ruim 157 miljoen toekomen. Voor chirurgische maskers ging de regering in crisistijd zeker tot 200 procent boven de normale prijs. Het kabinet-De Backer wil voorlopig geen details geven over de prijzen die per stuk zijn betaald en bij welke leveranciers dat gebeurd is. Het wil de onderhandelingspositie van ons land niet schaden.

Donderdag geeft De Backer wel andere info vrij over het werk van zijn taskforce Shortages.

