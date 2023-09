België kent eerste hittegolf in maand september

België kent sinds vrijdag zijn eerste landelijke hittegolf ooit in de maand september. Omstreeks 11 uur was het meer dan 25 graden in Ukkel, meldt KMI-weerman David Dehenauw op X, het voormalige Twitter.

Vooraleer van een landelijke hittegolf sprake kan zijn, moeten de maxima in Ukkel minstens vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen zeker 30 graden gehaald wordt.

Meer dan 25 graden nu in Ukkel, landelijke hittegolf is nu officieel. — David Dehenauw (@DDehenauw) September 8, 2023

Maandag was het in Ukkel warmer dan 25 graden, en dinsdag, woensdag en donderdag schoot het kwik boven de 30 graden: respectievelijk 30,9, 30,1 en 30,2 graden. Het is de tweede landelijke hittegolf dit jaar in ons land. De eerste hittegolf begon op donderdag 8 juni en duurde tien dagen.