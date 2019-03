België kan zich niet verdedigen tegen cyberaanvallen

In een alarmerend nieuw rapport twijfelt het Belgisch leger aan zijn eigen vermogen om het land tegen cyberaanvallen te beschermen.

Voor het eerst in zijn bestaan publiceert het Belgisch leger een veiligheidsomgevingsanalyse, een rapport waarin het de voornaamste veiligheidsuitdagingen opsomt. Met dat document, opgesteld in het Engels, wil het in tijden van budgettaire krapte zijn relevantie benadrukken.

...