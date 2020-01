Een materniteit zou jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat de goede zorg in het gedrang komt. Indien verder elke vrouw binnen een veilige tijdlimiet (30 minuten) een materniteit met de wagen moet kunnen bereiken, zouden in ons land zeventien kleine materniteiten gesloten kunnen worden. Dat rekent het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor in een rapport dat donderdag verschijnt.

Ons land telt 104 materniteiten: 59 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 11 in Brussel. Bijna elk acuut ziekenhuis heeft minstens een materniteit. Momenteel is wettelijk vereist dat ze op drie opeenvolgende jaren gemiddeld minstens 400 bevallingen per jaar uitvoeren. Het KCE berekende dat in een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moeten plaatsvinden om de kost per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat aan kwaliteit of veiligheid wordt ingeboet.

"De minimumnorm van 400 wordt dan ook best verhoogd. Volgens de meest recente cijfers (2016) bereiken 21 van de 104 materniteiten het minimumaantal van 557 jaarlijkse bevallingen niet", aldus het rapport. Vier van die 21 materniteiten worden best niet gesloten, omdat een deel van de vrouwen uit die regio anders meer dan een half uur nodig hebben om de dichtstbijzijnde materniteit te bereiken. In Vlaanderen betreft het de materniteit in Veurne, de andere drie liggen in Wallonië. "Voor de overige zeventien materniteiten zou een sluiting geen probleem voor de toegankelijkheid vormen." Het KCE pleit dan ook voor de intrekking van hun erkenning. Het KCE stelt vast dat de materniteiten met minstens 557 bevallingen nog aan efficiëntie kunnen winnen, als ze 900 tot 1.000 bevallingen zouden uitvoeren per jaar. "De ziekenhuisnetwerken die vandaag volop worden gevormd, zouden dan ook moeten streven naar materniteiten met minstens dit aantal bevallingen. Op die manier kan hetzelfde aantal bevallingen gebeuren met minder personeel en infrastructuur, en zonder verlies aan kwaliteit. De kostenbesparing die zo wordt bereikt, wordt best opnieuw geïnvesteerd door de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in meer verpleegkundigen op afdelingen die kampen met een tekort, zoals geriatrie of revalidatie." Over de impact van de sluitingen, zegt het KCE dat een (beperkt) deel van het personeel kan worden overgeheveld naar de resterende materniteiten in de buurt. "Aan vroedvrouwen kan een bijscholing naar verpleegkundige worden aangeboden, om aan de slag te kunnen gaan in andere ziekenhuisdiensten met een tekort aan verpleegkundig personeel. En door een korter verblijf op de materniteit, zullen meer vroedvrouwen buiten de ziekenhuizen nodig zijn voor postnatale zorg thuis", verwacht het KCE.

De Block ziet in teveel aan materniteiten opportuniteit voor gezondheidszorg

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft oren naar het KCE-rapport over de materniteiten. 'We besteden meer geld dan nodig aan materniteiten, terwijl er elders in de zorg middelen tekort zijn. Door het aantal materniteiten af te bouwen, kunnen we extra investeren in die knelpuntdomeinen', zegt ze in een reactie.

In 2018 stelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat ons land 600 materniteitsbedden te veel telde, op een totaal van ongeveer 3.000 bedden. Als er niets verandert, loopt dat overschot op tot circa 1.000 materniteitsbedden in 2025. Zo'n verspilling van middelen kan onze gezondheidszorg zich niet veroorloven, aldus de federale minister.

In een donderdag gepubliceerd rapport zegt het KCE dat 17 kleine materniteiten - op 104 materniteiten in ons land - zonder problemen gesloten kunnen worden. 'De kwaliteit van zorg is vandaag al zeer goed en kan bij grotere diensten met meer expertise en een betere omkadering enkel verbeteren. Ook de toegankelijkheid blijft gegarandeerd met voor iedereen minimaal één materniteit binnen een halfuur rijden', concludeert De Block.

'Het is nu aan alle beleidsmakers om samen met de sector aan de slag te gaan met dit rapport en de aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Gemakkelijk belooft dat niet te worden, maar het gaat over een ongelofelijke opportuniteit: we kunnen de gemiddelde kost per bevalling verminderen voor de maatschappij en elders in de zorg extra investeren. Dat ligt volledig in lijn met de hervormingen die we de voorbije jaren hebben opgestart binnen de ziekenhuissector', besluit De Block.

