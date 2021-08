België is officieel vrij van de vogelgriep. De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft de verklaring die het federaal agentschap voor de voedselveiligheid FAVV zelf had ingediend maandag goedgekeurd, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR). België kan daardoor opnieuw met derde landen handelen in pluimvee.

Sinds 1 november 2020 gold er in ons land een 'periode van verhoogd risico' nadat het zogenaamde hoogpathogene aviaire influenzavirus bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen doken er later die maand ook in België zieke wilde vogels op. Daarna volgden ook uitbraken van vogelgriep bij pluimvee en andere gedomesticeerde vogels.

België is nu opnieuw vogelgriepvrij verklaard, maar het virus blijft wel circuleren bij wilde vogels in Europa. Waakzaamheid blijft daarom geboden, aldus Clarinval.

Zo worden er nog altijd op geregelde tijdstippen monsters genomen bij pluimveebedrijven en zijn dierenartsen extra waakzaam voor abnormale sterfte of symptomen die kunnen wijzen op vogelgriep bij andere vogels in gevangenschap.

Sinds 1 november 2020 gold er in ons land een 'periode van verhoogd risico' nadat het zogenaamde hoogpathogene aviaire influenzavirus bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld. Ondanks de veiligheidsmaatregelen doken er later die maand ook in België zieke wilde vogels op. Daarna volgden ook uitbraken van vogelgriep bij pluimvee en andere gedomesticeerde vogels. België is nu opnieuw vogelgriepvrij verklaard, maar het virus blijft wel circuleren bij wilde vogels in Europa. Waakzaamheid blijft daarom geboden, aldus Clarinval. Zo worden er nog altijd op geregelde tijdstippen monsters genomen bij pluimveebedrijven en zijn dierenartsen extra waakzaam voor abnormale sterfte of symptomen die kunnen wijzen op vogelgriep bij andere vogels in gevangenschap.