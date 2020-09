De federale regering heeft een investering van 300 miljoen euro goedgekeurd met het oog op de komst van de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen in Florennes en Kleine Brogel. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) maandag bekendgemaakt.

De fondsen worden uitgetrokken voor de modernisering, uitbreiding en beveiliging van de twee luchtbases. De aankondiging gebeurde in Florennes, waar Goffin op bezoek was samen met zijn collega van Begroting David Clarinval.

De investering moet de bouw mogelijk maken van loodsen op elke basis die zestien toestellen kunnen huisvesten, samen met een onderhoudsloods voor zes vliegtuigen. De F-35 wordt verwacht vanaf april 2025. De investering omvat ook de plaatsing van al bestelde simulatoren. Er komt ook een belangrijk veiligheidsdispositief.

De werken zouden begin 2022 starten na een offerteoproep. Bedoeling is dat de werken ten laatste half 2024 beëindigd zijn. Met de nodige certificaten zou alles in 2025 in dienst zijn.

'Driehonderd miljoen is een aanzienlijk bedrag, maar er zal een grote return zijn voor de Belgische economie, op het vlak van aankopen, btw, tewerkstelling en sociale wetgeving. Dat wordt geraamd op 90 procent', zei minister Goffin.

Er werd tevens een investering van 24 miljoen euro bevestigd met het oog op de komst van de vier Male-drones ('Medium Altitude Long Endurance') MQ-9B SkyGuardian. De eerste twee exemplaren worden in het eerste trimester van 2023 verwacht in Florennes. (Belga)

