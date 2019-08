De voordracht van Didier Reynders als Europees Commissaris oogt niet fraai, maar Charles Michel heeft het wel slim gespeeld.

Ook Franstalige waarnemers hebben vraagtekens bij de nakende benoeming van Didier Reynders (MR) in de Europese Commissie. De kwaliteiten van Reynders staan niet ter discussie, of je nu van de man houdt of niet. Maar op de manier waarop valt wel wat af te dingen. 'De ontslagnemende federale regering vormt een erg kleine minderheid in de Kamer. Met de voordracht van Reynders zit ze op het randje van wat constitutioneel geoorloofd is', zegt Francis Van de Woestyne, hoofdcommentator van La Libre Belgique. 'Maar de voordracht blijft wel het prero...