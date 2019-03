België heeft pistes klaar voor internationale regels rond dodelijke autonome wapensystemen

Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders weten in een mededeling.

Reynders herinnert eraan dat België zich inzet tegen het gebruik van Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Die autonome wapensystemen vormen problemen 'op ethisch en humanitair vlak'.

Er moet in de multilaterale onderhandelingen duidelijk afgesproken worden welke autonome wapensystemen precies verboden zouden moeten worden, klinkt het. Concreet denkt België aan autonome wapens die in staat zijn te doden zonder enige menselijke tussenkomst. Daarbij is het belangrijk om eerst te bepalen wat wel en wat niet als een dodelijk autonoom wapensysteem beschouwd kan worden.

Reynders wijst er verder op dat ons land al van bij het begin actief deelneemt aan de internationale besprekingen binnen de expertengroep in Genève. Die gesprekken zijn 'intensief' en 'een werk van lange adem', aldus de minister, die hoopt dat het uiteindelijk mogelijk zal zijn om op internationaal niveau een doeltreffende aanpak overeen te komen die op brede steun kan rekenen en dus een werkelijke impact heeft.