België heeft in drie jaar tijd de bezittingen van 279 terroristen en terreurverdachten geblokkeerd. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Hoewel de mogelijkheid al sinds 2006 bestaat, is de regering-Michel ze pas na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 beginnen gebruiken. Op 27 mei 2016 gaf de ministerraad voor het eerst groen licht om de eigendommen van twee Syriëstrijders te bevriezen. Het gaat zowel over al hun baar geld, rekeningen, cheques, en waardepapieren als over hun vastgoed en andere 'economische middelen'. Dat gebeurt zonder tussenkomst van een rechter.

Drie jaar later is dat gebeurd bij 279 terroristen en terreurverdachten. Onder hen bevinden zich beruchte terroristen zoals Mohamed Abrini, de 'man met het hoedje', die mee de aanslag pleegde op de luchthaven van Zaventem.

In april stapte de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die een Belgisch-Iraans koppel de opdracht zou hebben gegeven een aanslag te plegen op de Free Iran 2018-bijeenkomst nabij Parijs, naar de Raad van State om de bevriezing bij 'uiterst dringende noodzakelijkheid' te schorsen. Maar de Raad van State verwierp zijn vordering.