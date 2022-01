België heeft een geheime missie opgezet om een zeventigtal mensen alsnog uit Afghanistan te evacueren. Dat bericht De Morgen maandag. Sinds de evacuatiemissie Red Kite van deze zomer waren nog heel wat mensen die recht hadden op een evacuatie er achtergebleven.

Het zou onder meer gaan om mensen die vroeger nog voor het Belgisch leger hebben gewerkt. Momenteel zijn er een zeventigtal mensen verzameld in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, die een dezer dagen het vliegtuig naar België zullen nemen.

Sinds de taliban opnieuw de macht hebben in Afghanistan, liep iedereen die banden heeft met het Westen gevaar. De voorbije maanden is ons land zich blijven inzetten om al wie recht had op een evacuatie te helpen, aldus De Morgen.

