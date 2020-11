België haalt de doelstelling voor groene energie in 2020 niet. Dat maakte minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag bekend bij haar beleidsverklaring in de Kamer.

Alle entiteiten samen moesten 13 procent halen. Eerder liet onder meer Vlaanderen al weten de door Europa opgelegde doelstelling niet te zullen halen. Er dreigt een factuur van tientallen miljoenen.

België moest dit jaar van Europa 13 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat lukt niet, we stranden op 11,68 procent. Vlaanderen heeft met 1.800 GWh het grootste tekort. Het tekort voor de federale overheid bedraagt 1.550 GWh en dat voor Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, van 1.465 GWh.

Het verschil moet worden 'aangekocht' in statistieken bij andere Europese landen die wel voldoende groene energie produceren. De kost kan volgens Van der Straeten voor het federale niveau oplopen tot 31 miljoen euro. Vlaanderen besloot in oktober al voor 22,5 miljoen euro Deense overschotten op te kopen. Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) maakte zich begin dit jaar nog sterk dat we de doelstelling wel zouden halen. Ze wees er toen op dat er nog windmolenparken moesten worden afgewerkt.

Ook de hoeveelheid wind kon nog in ons voordeel spelen. 'De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan', zei Van der Straeten dinsdag. 'Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd er onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe groene stroomproductie. Aan die besluiteloosheid maak ik nu een einde. Kortzichtigheid is wat ons in deze situatie heeft gebracht, visie en expertise is wat ons weer op koers brengt. De richting is nu heel duidelijk, wat een verademing betekent voor investeerders in groene energie: eindelijk is er zekerheid.'

Van der Straeten wil vooral inzetten op wind op zee, een federale bevoegdheid, om het percentage snel te verhogen.

