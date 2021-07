Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft woensdag solo de elfde etappe in de 108e Tour de France gewonnen. Na 198,9 kilometer van Sotgues naar Malaucène, met onderweg twee keer de beklimming van de Mont Ventoux, had de Belgische kampioen 1:14 voor op de Fransman Kenny Elissonde en de Nederlander Bauke Mollema, ploegmaats bij Trek-Segafredo.

Van Aert, dinsdag nog tweede in een massasprint, maakte deel uit van een vroege vlucht, met daarbij ook Greg Van Avermaet en Xandro Meurisse. Op de eerste beklimming van de Ventoux bleven er zeven leiders over. Naast Van Aert en Meurisse waren dat wereldkampioen Julian Alaphilippe, Julien Bernard, Anthony Perez, Luke Durbridge en Kenny Elissonde. Daar kwam Bauke Mollema nog bij aansluiten. Elissonde liet op de tweede keer Ventoux zijn medevluchters in de steek, maar Van Aert ging op en over de Fransman.

Voor de 26-jarige Van Aert is het de zesde zege dit seizoen, na twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), Gent-Wevelgem (WT), de Amstel Gold Race (WT) en het BK. In de Tour won hij in 2019 al een etappe en vorig jaar twee.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) finishte op 1:36 van Van Aert als vierde en zit steviger in het geel. De 22-jarige Sloveen heeft 5:18 voor op de Colombiaan Rigoberto Uran. De Deen Jonas Vingegaard is op 5:32 derde.

Donderdag overbruggen de renners 159,4 kilometer tussen Saint-Paul-Trois-Chateaux (Drôme) en Nîmes (Ardèche). Daar wordt een massasprint verwacht en krijgt Mark Cavendish dus wellicht de kans om het recordaantal ritzeges (34) van Eddy Merckx te evenaren.

