België en twaalf andere lidstaten van de Europese Unie zijn 'erg bezorgd' dat sommige noodmaatregelen in de strijd tegen de coronapandemie 'de principes van de rechtsstaat, democratische en fundamentele rechten dreigen te schenden'. Dat stellen ze woensdag in een gemeenschappelijk statement. Hongarije wordt niet expliciet vermeld.

Volgens de dertien EU-lidstaten is het in deze uitzonderlijke situatie 'legitiem' dat regeringen buitengewone maatregelen nemen. 'We zijn niettemin erg bezorgd over het risico op schendingen van de principes van de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten als gevolg van bepaalde noodmaatregelen', klinkt het in een statement.

Behalve België schaarden ook Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Ierland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Zweden zich achter het statement. Ze beklemtonen dat de maatregelen 'beperkt moeten blijven tot wat strikt noodzakelijk is, proportioneel moeten zijn, tijdelijk van aard en onderworpen aan regelmatige toetsing'. 'Ze mogen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers niet beperken', luidt het.

Lees ook: CD&V wil Viktor Orbàn definitief uit de Europese partij kegelen

In Hongarije kreeg premier Viktor Orbàn maandag groen licht van het parlement voor een wet die de noodtoestand voor onbepaalde duur verlengt en de regering de macht verleent om de coronacrisis met bijzondere decreten aan te pakken. Er zijn ook celstraffen voorzien voor de verspreiding van 'vals nieuws' over het virus en over de regeringsmaatregelen.

Regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs houdt staande dat de wet in lijn is met de Hongaarse grondwet en de Europese verdragen. De noodtoestand wordt beëindigd wanneer de pandemie overwonnen is, of wanneer het Hongaarse parlement de noodtoestand opheft, zo stelt hij. In het parlement heeft Fidesz een tweederdemeerderheid.

De Europese Commissie, die woensdag de noodmaatregelen in Hongarije en andere lidstaten onder de loep nam, gaat de definitieve versie van de Hongaarse wet 'analyseren' en de concrete toepassing ervan door de regering screenen. In een algemeen statement stelde voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag nog dat de maatregelen 'moeten beperkt worden tot wat noodzakelijk en strikt proportioneel is' en 'niet eindeloos mogen duren'.

De Luxemburgse minister Jean Asselborn liet het woensdag niet bij algemene bewoordingen. 'We kunnen niet aanvaarden dat er binnen de Europese Unie een dictatoriale regering is', zei de sociaaldemocraat aan de Duitse krant Die Welt. 'Hongarije moet meteen in strikte politieke quarantaine. De Hongaarse regering mag in de Europese instellingen geen plaats aan tafel meer hebben en een regering die voor onbepaalde duur niet meer door een parlement wordt gecontroleerd zou in ministerraden niet meer mee mogen beslissen over beleidszaken die uiteindelijk alle mensen in Europa betreffen.'

Uit vrees voor een systematische ondermijning van de fundamentele waarden en vrijheden in Hongarije lanceerde het Europees Parlement twee jaar geleden al de zogenaamde artikel 7-procedure tegen het land. Die procedure kan in principe tot de opschorting van stemrecht in de Europese ministerraden leiden, maar die procedure zit in het slop omdat de lidstaten het daarover unaniem eens moeten zijn.

Volgens de dertien EU-lidstaten is het in deze uitzonderlijke situatie 'legitiem' dat regeringen buitengewone maatregelen nemen. 'We zijn niettemin erg bezorgd over het risico op schendingen van de principes van de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten als gevolg van bepaalde noodmaatregelen', klinkt het in een statement. Behalve België schaarden ook Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Ierland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Zweden zich achter het statement. Ze beklemtonen dat de maatregelen 'beperkt moeten blijven tot wat strikt noodzakelijk is, proportioneel moeten zijn, tijdelijk van aard en onderworpen aan regelmatige toetsing'. 'Ze mogen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers niet beperken', luidt het. In Hongarije kreeg premier Viktor Orbàn maandag groen licht van het parlement voor een wet die de noodtoestand voor onbepaalde duur verlengt en de regering de macht verleent om de coronacrisis met bijzondere decreten aan te pakken. Er zijn ook celstraffen voorzien voor de verspreiding van 'vals nieuws' over het virus en over de regeringsmaatregelen. Regeringswoordvoerder Zoltan Kovacs houdt staande dat de wet in lijn is met de Hongaarse grondwet en de Europese verdragen. De noodtoestand wordt beëindigd wanneer de pandemie overwonnen is, of wanneer het Hongaarse parlement de noodtoestand opheft, zo stelt hij. In het parlement heeft Fidesz een tweederdemeerderheid. De Europese Commissie, die woensdag de noodmaatregelen in Hongarije en andere lidstaten onder de loep nam, gaat de definitieve versie van de Hongaarse wet 'analyseren' en de concrete toepassing ervan door de regering screenen. In een algemeen statement stelde voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag nog dat de maatregelen 'moeten beperkt worden tot wat noodzakelijk en strikt proportioneel is' en 'niet eindeloos mogen duren'. De Luxemburgse minister Jean Asselborn liet het woensdag niet bij algemene bewoordingen. 'We kunnen niet aanvaarden dat er binnen de Europese Unie een dictatoriale regering is', zei de sociaaldemocraat aan de Duitse krant Die Welt. 'Hongarije moet meteen in strikte politieke quarantaine. De Hongaarse regering mag in de Europese instellingen geen plaats aan tafel meer hebben en een regering die voor onbepaalde duur niet meer door een parlement wordt gecontroleerd zou in ministerraden niet meer mee mogen beslissen over beleidszaken die uiteindelijk alle mensen in Europa betreffen.' Uit vrees voor een systematische ondermijning van de fundamentele waarden en vrijheden in Hongarije lanceerde het Europees Parlement twee jaar geleden al de zogenaamde artikel 7-procedure tegen het land. Die procedure kan in principe tot de opschorting van stemrecht in de Europese ministerraden leiden, maar die procedure zit in het slop omdat de lidstaten het daarover unaniem eens moeten zijn.