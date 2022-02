Premier Alexander De Croo heeft woensdag samen met zijn Noorse collega Jonas Gahr Store een verregaande energiesamenwerking ondertekend. Die verdere samenwerking moet de Belgische energiebevoorraading ten goede komen. "We mogen niet alle eieren in dezelfde mand leggen", aldus De Croo in een verwijzing naar het conflict tussen het Westen en de belangrijke gasleverancier Rusland. Het Belgisch-Noors akkoord voorziet ook in meer uitwisseling van kennis en technologie op energievlak.

Beide premier benadrukken dat ze 'gelijkgezinde landen' zijn, zoals onder meer blijkt uit de gelijke energie- en klimaatambities: ze gaan beide voluit voor hernieuwbare energie en steunen elkaar om de klimaatdoelstellingen te gaan. De productie van hernieuwbare energie schommelt echter voortdurend. 'Maar dat is niet erg als we als landen met elkaar verbonden zijn', aldus De Croo. 'Het energie-overschot van de ene is zo de bevoorrading van de ander. Dat is een kwestie van efficiëntie.'

Op dit moment is ons land met alle buurlanden verbonden. Over zee is er een connectie met het Verenigd Koninkrijk, en van een verbinding met Denemarken wordt er werk gemaakt. 'Noorwegen kan onze derde cruciale interconnector op zee worden', aldus De Croo. 'Noorwegen heeft er ook alle belang bij om aangesloten te zijn op het Europese net, en ons land steekt hier de hand uit.' Voor De Croo is het woensdag gesloten akkoord 'een belangrijke stap in het bouwen van een Noordzeecoalitie op het vlak van energie'.

Voor minister van Energie Tinne Van der Straeten, die de ondertekening ook bijwoonde, is van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale maken de volgende stap. 'Met dit akkoord neemt België samen met Noorwegen opnieuw het voortouw in de groene transitie', aldus de groene minister.

Complementair

Beide landen plannen ook kennis en technologie uit te wisselen, omdat ze complementair zijn. Zo zal België over enkele jaren zijn volledige windenergiepotentieel benut hebben, terwijl Noorwegen met zijn lange kustlijn nog veel potentieel heeft. Op het vlak van waterstof zijn ze ook complimentair - in oktober nog keurde de federale regering daarrond een strategie goed. De bedoeling is dat België een invoer- en doorvoerhub wordt voor groene waterstof.

De Croo ziet tot slot 'een belangrijke kans' voor ons land bij de Noorse kennis rond het opvangen en stockeren van CO2-uitstoot van verschillende industriële processen. 'We hoeven niet telkens het warm water opnieuw uit te vinden en van elkaar overnemen wat goed werkt', aldus De Croo.

Ook op het vlak van Oekraïne beklemtoonden de Belgische en Noorse premiers dat ze dezelfde waarden delen. Een goede samenwerking binnen Europa is ook daar aangewezen. 'We moeten elkaar de komende jaren stevig vasthouden en goed beseffen dat we op elkaar aangewezen zijn', zegt de Belgische premier nog. 'Als we samenwerken binnen Europa zijn we weerbaar en kunnen we heel veel aan.'

Beide premier benadrukken dat ze 'gelijkgezinde landen' zijn, zoals onder meer blijkt uit de gelijke energie- en klimaatambities: ze gaan beide voluit voor hernieuwbare energie en steunen elkaar om de klimaatdoelstellingen te gaan. De productie van hernieuwbare energie schommelt echter voortdurend. 'Maar dat is niet erg als we als landen met elkaar verbonden zijn', aldus De Croo. 'Het energie-overschot van de ene is zo de bevoorrading van de ander. Dat is een kwestie van efficiëntie.' Op dit moment is ons land met alle buurlanden verbonden. Over zee is er een connectie met het Verenigd Koninkrijk, en van een verbinding met Denemarken wordt er werk gemaakt. 'Noorwegen kan onze derde cruciale interconnector op zee worden', aldus De Croo. 'Noorwegen heeft er ook alle belang bij om aangesloten te zijn op het Europese net, en ons land steekt hier de hand uit.' Voor De Croo is het woensdag gesloten akkoord 'een belangrijke stap in het bouwen van een Noordzeecoalitie op het vlak van energie'.Voor minister van Energie Tinne Van der Straeten, die de ondertekening ook bijwoonde, is van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale maken de volgende stap. 'Met dit akkoord neemt België samen met Noorwegen opnieuw het voortouw in de groene transitie', aldus de groene minister.ComplementairBeide landen plannen ook kennis en technologie uit te wisselen, omdat ze complementair zijn. Zo zal België over enkele jaren zijn volledige windenergiepotentieel benut hebben, terwijl Noorwegen met zijn lange kustlijn nog veel potentieel heeft. Op het vlak van waterstof zijn ze ook complimentair - in oktober nog keurde de federale regering daarrond een strategie goed. De bedoeling is dat België een invoer- en doorvoerhub wordt voor groene waterstof. De Croo ziet tot slot 'een belangrijke kans' voor ons land bij de Noorse kennis rond het opvangen en stockeren van CO2-uitstoot van verschillende industriële processen. 'We hoeven niet telkens het warm water opnieuw uit te vinden en van elkaar overnemen wat goed werkt', aldus De Croo. Ook op het vlak van Oekraïne beklemtoonden de Belgische en Noorse premiers dat ze dezelfde waarden delen. Een goede samenwerking binnen Europa is ook daar aangewezen. 'We moeten elkaar de komende jaren stevig vasthouden en goed beseffen dat we op elkaar aangewezen zijn', zegt de Belgische premier nog. 'Als we samenwerken binnen Europa zijn we weerbaar en kunnen we heel veel aan.'