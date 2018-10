België en Frankrijk zetten in alle discretie gezamenlijke opleiding voor jachtpiloten stop

De opleiding in de Frans-Belgische 'Advanced Jet Training School' in Cazaux bestond sinds 2004. De school sloot donderdag - in afwezigheid van de pers - officieel de deuren tijdens een plechtigheid op de luchtmachtbasis BA120 in Cazaux.

In het kader van het gezamenlijke initiatief werden in totaal 215 Franse en 165 Belgische gevechtspiloten opgeleid.

Eerder raakte al bekend dat de luchtcomponent van het leger vanaf volgend jaar voorlopig overschakelt op de 'Joint Jet Pilot Training' voor de opleiding van gevechtspiloten. Dat instituut, een samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO, is gebaseerd in het noorden van de Amerikaanse staat Texas.