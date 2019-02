België en Congo tekenen akkoord voor heropening Schengenhuis in Kinshasa

De speciale veiligheidsraadgever van de nieuwe president Félix Tshisekedi, François Beya Kasonga, en de Belgische zaakgelastigde ad interim in Congo, Philippe Bronchain, ondertekenden het akkoord.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Didier Reynders, juichte het akkoord toe en noemde het de eerste stap in de normalisering van de relaties tussen Brussel en Kinshasa. Het Schengenhuis had alle activiteiten opgeschort na de beslissing van de Congolese regering in januari vorig jaar om het huis te sluiten.