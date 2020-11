België breidt haar nationale terroristenlijst uit met 21 personen. Dat melden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag. Aan de lijst werden onder meer teruggekeerde terroristische strijders toegevoegd. De aangepaste lijst is woensdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Concreet gaat het om de lijst van personen wiens tegoeden en economische middelen worden bevroren in de strijd tegen de financiering van het terrorisme. De federale regering startte in 2016 op voorstel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) met het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van Foreign terrorist fighters (FTF) die zich nog steeds in conflictgebied bevinden. De namen van die personen worden opgenomen in een lijst die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Sinds 2016 zijn de tegoeden van 274 personen bevroren. Vier personen zijn intussen uit de lijst geschrapt.

Op voorstel van de minister van Justitie is deze maatregel voor 274 personen verlengd, is er 1 persoon geschrapt en zijn er 21 personen toegevoegd aan de lijst. Het gaat om enkele teruggekeerde strijders, alsook enkele zogenaamde Homegrown Terrorist Fighters (HTF). De aangepaste lijst werd op vrijdag 23 oktober goedgekeurd door de ministerraad en is via koninklijk besluit vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Om de 6 maanden is er een evaluatie van deze lijst. Dit om er zeker van te zijn dat de opname van de personen op de lijst nog steeds gerechtvaardigd is.

Minister van Justitie Van Quickenborne: 'Ik heb de absolute wil om tegen alle mogelijke vormen van terrorisme krachtdadig op te treden. Met deze preventieve, administratieve maatregel van bevriezing van tegoeden maken we het potentiële terroristen een pak moeilijker om hun daden te financieren. Het is deze regering menens om de slagkracht inzake veiligheid te versterken.' 'In de strijd tegen terrorisme is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt, in het bijzonder dat de financiering in een zo vroeg mogelijk stadium stopgezet wordt', aldus nog minister Van Peteghem.

