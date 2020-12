Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd maandag een resolutie gestemd over het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), maar ons land blijft zich tegen dit verdrag kanten.

Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld.

België blijft zich sterk inzetten voor een kernwapenvrije wereld, maar de hoeksteen van het wereldwijde nucleaire non-proliferatie- en ontwapeningsregime is voor ons land echter het Non-Proliferatieverdrag (NPV), luidt het. Het TPNW 'zou een nieuwe impuls kunnen geven aan de multilaterale nucleaire ontwapening. Het is echter niet het juiste instrument om onze doelstellingen, namelijk het initiëren van wereldwijde, wederzijdse en geleidelijke inspanningen, te bereiken. Daarom blijft België tegen deze resolutie stemmen (...)', aldus de mededeling.

Buitenlandse Zaken wijst er voorts op dat 'geen enkel land dat over kernwapens beschikt tot het verdrag is toegetreden, net zomin als de NAVO-bondgenoten'.

Volgens ons land is het evident dat echte ontwapeningsinspanningen ook de landen moeten omvatten die over kernwapens beschikken. 'Verder bevat het TPNW geen mechanisme om de verbintenissen van de landen die er partij bij zijn uit te voeren of te controleren', besluit het ministerie.

