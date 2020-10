België ziet niet af van zijn streven om de uitgaven voor defensie op te trekken naar twee procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder donderdag verzekerd naar aanleiding van een videoconferentie met haar Navo-ambtgenoten.

"Ik heb het engagement van 2014 herhaald om te bewegen naar 2 procent", zei Dedonder na afloop van de vergadering. Zes jaar geleden spraken toenmalig premier Elio Di Rupo en de andere regeringsleiders van de Navo-lidstaten op een top in Wales het engagement uit om hun defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken naar 2 procent.

De Navo, die net als de regering van de Amerikaanse president Donald Trump bijzonder gehecht is aan die doelstelling, publiceerde woensdag nieuwe zesmaandelijkse cijfers. Daaruit blijkt dat de uitgaven van Europese bondgenoten en Canada voor het zesde jaar op rij toenemen. Een derde haalt 2 procent. Het gaat wel om schattingen voor 2019 en 2020 en sommige zijn vertekend door de inkrimping van het bbp die de coronacrisis met zich meebrengt. België gaat zo van 0,95 pct in 2019 naar 1,1 pct in 2020.

