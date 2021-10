Samen met de rest van de Europese Unie blijft ons land zich inzetten voor 'de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven'. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zondag, naar aanleiding van de Europese en Werelddag tegen de doodstraf.

Vrijdag nog nam de VN-Mensenrechtenraad een nieuwe resolutie van België aan die focust op transparantie bij de toepassing van de doodstraf.

De resolutie verzoekt landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft om transparantie te verzekeren in de oplegging en uitvoering van deze straf, dus ook in hun executiemethoden, en ze roept landen die nog geheime executies uitvoeren op om deze praktijk te stoppen. Het initiatief voor de resolutie werd samen met Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Mongolië, Moldavië en Zwitserland genomen. Een zestigtal landen uit vijf continenten spraken hun steun uit.

Dit jaar ligt de klemtoon van de werelddag op vrouwen. Discriminatie op grond van gender blijft vrouwen treffen op alle niveaus van het strafrechtsysteem, zelfs als ze maar een klein percentage vormen van het aantal ter dood veroordeelden. 'In sommige landen worden vrouwen vaker ter dood veroordeeld dan mannen voor misdrijven rond seksuele moraal, zoals overspel', zegt Wilmès. 'Bovendien worden verzachtende omstandigheden in verband met gender-gerelateerd geweld en misbruik tijdens het strafproces zelden in aanmerking genomen. De doodstraf schendt dus niet alleen het recht op leven, maar ook andere mensenrechten zoals het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Bovenal blijft het een gruwelijke straf en een onaanvaardbare aantasting van de menselijke waardigheid.'

Laatste keer in 1950

Zaterdag maakte de Franse president Emmanuel Macron bekend dat zijn land 'de strijd voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf gaat herlanceren'. Hij plant daarvoor in de eerste helft van volgend jaar 'een ontmoeting op het hoogste niveau' om politieke leiders van landen die de doodstraf nog toepassen 'te overtuigen van de noodzaak om die af te schaffen'.

In België werd de doodstraf formeel afgeschaft in 1996, maar de laatste keer dat ze werd toegepast dateert al van 1950. België was het laatste land in continentaal West-Europa dat een formeel einde maakte aan de straf.

