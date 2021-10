De federale overheid heeft het voorbije jaar bijna 20 miljoen euro belastinggeld uitgegeven aan coronatests die nooit zijn uitgevoerd.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws, en ook De Morgen bericht over het nieuws. Het gaat om labo's waar prominente expertes aan verbonden zijn. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil ingrijpen.

Om voldoende testcapaciteit te voorzien voor België besliste de federale regering vorig jaar om een testplatform op te richten. In de schoot van acht universiteiten werden in ijltempo zogenaamde superlabo's gebouwd die elk dagelijks 7000 tests zouden verwerken. Die labo's werden gerund door experten zoals professor Herman Goossens (UZ Antwerpen) en Emmanuel André (UZ Leuven). De overheid kwam met hen overeen om iedere maand een vaste vergoeding te storten, ongeacht het aantal tests dat ze uitvoerden. Het ging om 720.000 euro per maand of 8,64 miljoen euro op jaarbasis. Daarvoor verwachtte men wel dat er dagelijks minstens 2000 tests verwerkt zouden worden.

Uit een parlementaire vraag van N-VA en onderzoek van Het Laatste Nieuws blijkt dat zelden of nooit het geval geweest te zijn. Op die manier ontvingen de labo's 19,7 miljoen euro aan vergoedingen voor tests die ze nooit uitvoerden.

