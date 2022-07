België beschuldigt Chinezen van cyberaanvallen op Defensie en Binnenlandse Zaken

België beschuldigt Chinese hackers van cyberaanvallen op Defensie en de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ons land roept China op om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie te onderzoeken en aan te pakken, klinkt het in een persbericht van Buitenlandse Zaken.

De overheid detecteerde cyberaanvallen tegen de FOD Binnenlandse Zaken en Defensie. Die “hebben onze soevereiniteit, democratie, veiligheid en samenleving aanzienlijk aangetast”, aldus het persbericht. Volgens Buitenlandse Zaken kunnen beide aanvallen gelinkt worden aan Chinese hackergroepen. Bij Binnenlandse Zaken hadden hackers twee jaar lang toegang tot het netwerk. Het Centrum voor Cyberveiligheid (CCB) had eerder al gesuggereerd dat de aanval typisch het werk lijkt van een inlichtingendienst.

Door de cyberaanval bij Defensie was het netwerk wekenlang afgesloten van het internet en was het mailverkeer met de buitenwereld onderbroken. ‘België veroordeelt deze kwaadaardige cyberactiviteiten met klem, die in contradictie zijn met de normen van verantwoordelijk staatsgedrag, zoals die zijn onderschreven door alle VN-lidstaten’, aldus Buitenlandse Zaken. ‘We blijven er bij de Chinese autoriteiten op aandringen om zich aan deze normen te houden en niet toe te laten dat hun grondgebied gebruikt wordt voor kwaardaardige cyberactiviteiten.’

Ook vraagt ons land om ‘alle gepaste en mogelijke maatregelen te nemen om de situatie te detecteren, onderzoeken en aan te pakken’.