Waals minister-president Willy Borsus heeft zijn administratie een diepgaand onderzoek gevraagd naar het gebruik van wapens van Waalse makelij in Jemen. Indien blijkt dat de regels zijn overtreden, dan zal hij alle maatregelen nemen die de regelgeving hem toelaat, zegt Borsus.

Van zodra hij het rapport heeft ontvangen, zal de regeringsleider zijn standpunt bepalen.

Borsus merkt op dat enkel licenties voor de koninklijke garde en voor de nationale garde werden toegekend. Dat was niet het geval voor de nationale Defensie. En na de affaire rond de vermoorde journalist Jamal Khashoggi heeft Wallonië sinds 2 oktober 2018 geen licenties meer verleend voor Saudi-Arabië, ook niet voor de koninklijke en nationale garde.

Er is ook sprake van Belgische pantservoertuigen in Bahrein en vuurwapens in Mexico. Wat Bahrein betreft, dateren de licenties van 2011 en 2015, dus voor Borsus' aantreden in juli 2017.

Sindsdien heeft zijn regering twee licenties goedgekeurd voor pistolen van het type Five-Seven aan Mexico. Het ging om losse stukken voor een totale waarde van minder dan 800 euro die bedoeld waren voor overheidsinstanties, aldus Borsus.

De minister-president wijst er ook op dat de licenties voor achttien maanden gelden. 'Ze blijven dus gevolgen hebben na de goedkeuring'.

Eind vorige week wekte de aanwezigheid van een Saoedische cargo in de Antwerpse haven argwaan bij ngo's. Ze vreesden dat er nieuwe ladingen wapens naar ginds vertrokken. Twee van hen kondigden dinsdag aan klacht in te dienen tegen de bedrijven die illegaal zouden hebben geëxporteerd.

Volgens Borsus is de Waalse regelgeving strikter dan in de meeste andere landen. 'Ik wijs erop dat ik in 2017 aan de Waalse bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie heb gevraagd hun activiteiten binnen een periode van vijf jaar te diversifiëren', luidt het.

Volgens Borsus staat Wallonië achter elke verdere verstrenging indien die op Europees niveau wordt toegepast.