Verschillende lijsttrekkers zijn meteen na opening van de bureaus om 8 uur hun stem gaan uitbrengen.

Wouter De Vriendt, Kamerlijsttrekker voor Groen in West-Vlaanderen, deed dat in Oostende. 'Wij zijn nog niet zo'n grote partij dus voor onze campagne moeten we rekenen op onze vrijwilligers. We zijn ze enorm dankbaar', zei hij.

Aftredend premier Charles Michel bracht zijn stem uit in Limal, een deelgemeente van Waver. Michel is federaal lijsttrekker voor MR in Waals-Brabant.

In Gent heeft Anneleen Van Bossuyt, lijsttrekker op de Kamerlijst van N-VA in Oost-Vlaanderen, haar stem uitgebracht. Ze deed dat rond 8.30 uur aan het kiesbureau De Poel in het centrum van Gent.

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) trok al vroeg naar de stembus met zijn gezin in Hasselt. Vandeput is lijsttrekker voor het Vlaams parlement in Limburg. 'We geloven dat de mensen hun stem nuttig zullen maken met een stem voor de N-VA. Dat is de enige garantie tegen meer belastingen, maar voor betere koopkracht en dergelijke meer', zei hij.

In het lokaal dienstencentrum Cogelshof in Schoten heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn stem uitgebracht. De lijsttrekker van de Antwerpse Kamerlijst hoopt voor zijn partij op 'dubbele cijfers'. Van Grieken kwam met zijn vriendin en enkele buren naar het stembureau. Nadien gaat hij met de mensen uit zijn straat ontbijten. 'Daarna ga ik militanten opzoeken om hen een hart onder de riem te steken, vervolgens komen we samen op het partijhoofdkwartier in Brussel'.