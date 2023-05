Belg minder tevreden met loonpakket, ondanks stelselmatige stijging

De Belg is minder tevreden over zijn loonpakket, terwijl zijn loon en het aantal toegekende extralegale voordelen wel stelselmatig stijgen. Dat blijkt uit de cijfers van het Salariskompas die Jobat maandag heeft gepubliceerd. In 2022 had de modale Belg een maandloon van 3.486 euro bruto, ongeveer 16 procent meer dan vijf jaar geleden.

Met het Salariskompas kunnen arbeiders, bedienden en ambtenaren hun loon en extralegale voordelen vergelijken met die van andere Belgen. Van de 96.000 mensen die daar in 2022 gebruik van maakten, publiceert Jobat naar jaarlijkse gewoonte de gegevens. Sinds 2020 blijft het aantal extralegale voordelen stelselmatig stijgen.

Gemiddeld zijn dat er nu 6,55 per werknemer, terwijl de werkende Belg er in 2018 zo 5,78 had. Vooral rond thuiswerk komen er meer mogelijkheden, zoals tussenkomst voor een internetabonnement en een werklaptop. Bedrijfswagens blijven in trek, met een stijging van bijna 13 procent op vijf jaar tijd.

Toch geeft de Belg aan niet tevreden te zijn over het loonpakket. Slechts 32 procent geeft een score hoger dan acht op tien, iets lager dan vorig jaar en vier procent minder dan in 2020. Vooral vrije beroepen en personen uit de landbouwsector zijn het minst vaak tevreden.

In de afgelopen vijf jaar zijn zowel de traditionele verschillen tussen mannen en vrouwen als die tussen de regio’s licht gedaald. In Brussel ligt het mediaan loon met 4.000 euro het hoogst en in West-Vlaanderen het laagst met 3.253 euro. Een vrouw verdient nu gemiddeld 3.477 euro (+ 16,9 procent op vijf jaar) en een man 4.096 euro (+16,4 procent).

De kloof tussen opleidingsniveaus blijft wel constant. Terwijl iemand met een academische master op zak een brutoloon heeft van gemiddeld 4.624 euro, is dat bij een professionele bachelor 3.661 euro en bij iemand zonder diploma hoger onderwijs 3.215 euro bruto.