Zowel bij gezinnen als bij bedrijven zijn er de voorbije maanden meer afbetalingsplannen, wanbetalingen en vragen tot betalingsuitstel, blijkt uit navraag door Febeg, de federatie van energieleveranciers, waarover De Tijd bericht.

Febeg waarschuwde in april al in een briefing aan parlementsleden dat de coronacrisis en de lockdown tot een felle toename van het aantal wanbetalingen zouden leiden. Normaal krijgt de sector jaarlijks af te rekenen met zo'n 85 miljoen euro aan onbetaalde facturen. Nu vreest Febeg dat dat kan verdubbelen tot 170 miljoen.

Een toename van de betalingsproblemen kan leiden tot nieuwe faillissementen in de sector. Als een factuur niet betaald wordt, moet de energieleverancier niet alleen de prijs van de elektriciteit of het gas zelf ophoesten, maar ook de btw en allerhande heffingen, samen goed voor zowat 70 procent van een doorsnee-energiefactuur.

Febeg waarschuwde in april al in een briefing aan parlementsleden dat de coronacrisis en de lockdown tot een felle toename van het aantal wanbetalingen zouden leiden. Normaal krijgt de sector jaarlijks af te rekenen met zo'n 85 miljoen euro aan onbetaalde facturen. Nu vreest Febeg dat dat kan verdubbelen tot 170 miljoen. Een toename van de betalingsproblemen kan leiden tot nieuwe faillissementen in de sector. Als een factuur niet betaald wordt, moet de energieleverancier niet alleen de prijs van de elektriciteit of het gas zelf ophoesten, maar ook de btw en allerhande heffingen, samen goed voor zowat 70 procent van een doorsnee-energiefactuur.