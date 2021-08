De Brusselse beursindex Bel20 is goed op weg om een nieuw record te bereiken. Voor het eerst in 14 jaar. Is het nog het moment om aandelen te kopen?

Het is lang geleden dat de Bel20 nog zo fel steeg als in de eerste helft van dit jaar: bijna plus 20 procent in zes maanden tijd. Deze zomer wordt de klim gezwind voortgezet. De Bel20 is de index met de twintig voornaamste aandelen die genoteerd worden op de beurs van Brussel, zoals de Dow Jones dat is voor Wall Street of de Nikkei voor Tokio, en moet ons dus een goed idee geven van hoe de aandelen presteren. Op 23 mei 2007 bereikte de Bel20 zijn hoogtepunt tot nu toe met 4758 punten. De vreugde duurde toen niet lang, want met de bankencrisis een jaar later halveerde de Bel20. In maart 2009 noteerde de index zelfs nog maar 1600 punten. Maar nu komt de piek van mei 2007 opnieuw in zicht: de Bel20 klimt richting 4400 punten en is nog maar 8 procent verwijderd van het 14 jaar oude record.

...

'Dat het zo veel tijd vergde, heeft alles te maken met de samenstelling van de Bel20', zegt Pierre Huylenbroeck, ex-hoofdredacteur van zakenkrant De Tijd, die nu het beleggersblad Mister Market Magazine uitgeeft. 'In 2007 domineerden de banken Fortis, Dexia en KBC de Bel20, zij waren goed voor 40 procent van het gewicht. En met de bankencrisis in 2008 kregen net die aandelen grote klappen en dus zakte ook de Bel20 forser dan andere indexen.' Danny Reweghs, directeur strategie en analyse van Inside Beleggen, beaamt dat: 'De banken hadden met hun risicogedrag recordwinsten geboekt, waardoor hun aandelenkoersen en dus de Bel20 in 2007 sterk waren gestegen. In vier jaar tijd ging de Bel20 maal drie, dat was nooit gezien. Maar met de financiële crisis van 2008 implodeerden de koersen van de banken, Fortis werd plots niets meer waard, en de Bel20 halveerde. Daar komt bij dat Europa daarna niet het economische herstel kende zoals de VS. De Europese Centrale Bank nam niet meteen de juiste beslissingen om de economie te stimuleren en de regeringen in Europa voerden een soberheidsbeleid, wat ook woog op het herstel. Als de Bel20 sinds 2007 de Amerikaanse S&P500-index had kunnen volgen, stond de Bel20 nu op circa 13.500 punten of het drievoud van waar we nu staan.' De samenstelling van de Bel20 verandert geregeld, zodat de index representatief blijft voor de beurs van Brussel. 'Nu staat er nog maar één bank-verzekeraar in, KBC, en dan is er nog verzekeraar Ageas', vertelt Huylenbroeck. 'De financiële aandelen wegen minder dan 20 procent in de Bel20. Vandaag zijn de farma- en biotechaandelen, zoals ArGEN-X, Galapagos en UCB, veel belangrijker, zij nemen een kwart van de index voor hun rekening. Er zijn ook meer vastgoed- en technologieaandelen opgenomen in de Bel20, die dus veel diverser en evenwichtiger is geworden.' Als een nieuw beursrecord in zicht komt, rijst al snel de vraag: wanneer volgt de crash? 'Natuurlijk kan er een crash komen', zegt Huylenbroeck. 'De Bel20 zal met zekerheid nog eens diep zakken. En dat zal zelfs nog meermaals gebeuren. Zowel in 2003 als in 2009 is de Bel20 tot 1500 punten getuimeld, dat is heel diep, meer dan 60 procent onder het huidige peil. En in maart 2020 stond de index op 2400 punten, dat is bijna de helft van vandaag. De Bel20 kan dus serieus zakken, maar ik denk niet dat hij nog eens tot 1500 punten zal donderen, tenzij er zich een wereldramp voordoet.' 'De Bel20 is dit jaar enorm hard gestegen, maar je mag niet vergeten dat het voorbije decennium zeer mager was', aldus Reweghs. 'Wat we nu zien, is een inhaalbeweging en ik zie geen grote crash aankomen. Dat wil niet zeggen dat er dit najaar geen kleine correcties kunnen komen. Het zou best kunnen dat de beurs van Brussel op een bepaald moment 5 procent zakt. Dat zou niet onlogisch zijn na een aanhoudende klim gedurende negen, tien maanden. Dan zijn er altijd beleggers die winst willen nemen en hun aandelen verkopen, waardoor de koersen zakken. Maar dat is zeker geen moment om in paniek te raken. Integendeel, het is een goed moment om bij te kopen.' 'Ik zie de Bel20 dit en volgend jaar, met nu en dan een dipje, klimmen naar de magische grens van 5000 punten', zegt Reweghs. 'Dat is dus een stijging met 10 tot 15 procent. Ik acht dat mogelijk omdat de rente nog steeds zeer laag staat, er zijn dus weinig alternatieven: het spaarboekje en obligaties brengen niets meer op. Daarnaast verloopt de economische relance na de coronacrisis beter dan verwacht. De bedrijfsresultaten herstellen goed en stuwen de aandelenkoersen ook omhoog.' Pierre Huylenbroeck heeft het nog eens nagerekend: 'De Bel20 bestaat 30 jaar en in die periode is de index gemiddeld met 7,4 procent gestegen als je kijkt naar de koersen en ook rekening houdt met de dividenden, de winst die de bedrijven aan de aandeelhouders uitkeren. Ik verwacht dat de Bel20, zonder rekening te houden met de dividenden, jaarlijks gemiddeld 4 tot 5 procent stijgt. Het record uit 2007 komt nu binnen handbereik en over 10 jaar zou de Bel20 op 7000 punten moeten staan.' 'Ik krijg die vraag voortdurend', zegt Huylenbroeck, 'en de grootste fout van de Belgische spaarder is wachten op een goed moment om aandelen aan te schaffen. De ene keer doet hij het niet omdat de aandelen te hoog noteren, de andere keer niet omdat ze net gezakt zijn. Ondanks de sterke stijging van de Bel20 is het zeker niet te laat om nog aandelen te kopen, maar doe dat niet zomaar. Koop gespreid: schaf minstens 12 aandelen aan van bedrijven uit diverse sectoren. En stel dat je voor 10.000 euro aandelen wilt kopen, spreid dat dan over 10 maanden, koop elke maand voor 1000 euro.' Reweghs benadrukt dat ook: 'Voor een vast bedrag op een vast tijdstip kopen, is een heel goede strategie als je die tenminste steeds en voor lange termijn volhoudt.' Hij noemt een aantal herstelkandidaten, zoals in België AB InBev, Ageas, Barco, Ontex, Van de Velde. In Europa denkt hij bijvoorbeeld aan Vestas Wind, speler in groene energie en Nokia, dat kan profiteren van de uitrol van 5G. Voor mensen die geen individuele aandelen willen volgen, zijn er de beleggingsfondsen die de banken aanbieden. 'Let daar op de kosten', zeggen Huylenbroeck en Reweghs en ze wijzen op het bestaan van trackers, die je tegen lagere kosten kunt aanschaffen, en die bijvoorbeeld een index zoals de Bel20 nauwgezet volgen: stijgt of daalt de Bel20 dan stijgt of daalt de tracker ook. 'Twee of drie trackers aanschaffen is zeker een alternatief voor individuele aandelen,' aldus Huylenbroeck, 'maar denk toch ook aan beursgenoteerde holdings zoals Sofina, Brederode, GBL, GIMV, Ackermans & van Haaren, Quest for Growth... Dan heb je geen kosten, tenzij de beurstaks. Zo'n holding belegt in verschillende bedrijven, zodat je belegging indirect gespreid is en je van de kennis en ervaring van de holding kunt meegenieten.' En wat met de bitcoin of andere digitale munten? 'Bitcoin heeft niets tastbaars te bieden', vindt Huylenbroeck. 'In plaats van je geld in bitcoins te steken, kun je evengoed naar een casino gaan: het kan zijn dat je je inleg vertienvoudigt, je kunt ook alles verliezen.' Reweghs: 'Het voorbije jaar heeft geïllustreerd dat die digitale munten als een raket de hoogte in kunnen schieten, maar ook kunnen neerstorten. Ze zijn geen volwaardig beleggingsalternatief en ik zou er niet meer dan 2 procent van mijn portefeuille aan besteden. Bitcoin heeft niets te maken met beleggen en alles met gokken.'