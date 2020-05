De Nationale Veiligheidsraad houdt een persconferentie over fase 1B van de versoepelingen van de coronamaatregelen. U kan die hieronder rechtstreeks bekijken.

Nadat maandag fase 1A van de versoepeling van de maatregelen van kracht is gegaan, heeft de Nationale Veiligheidsraad zich woensdagvoormiddag gebogen over de verdere versoepeling in fase 1B. Die moet op maandag 11 mei van start gaan. Verwacht wordt onder meer dat de winkels onder strikte voorwaarden mogen heropenen. Om 14:30h houdt de Nationale Veiligheidsraad een persconferentie over wat er is beslist. Volg die hieronder rechtstreeks.

Nadat maandag fase 1A van de versoepeling van de maatregelen van kracht is gegaan, heeft de Nationale Veiligheidsraad zich woensdagvoormiddag gebogen over de verdere versoepeling in fase 1B. Die moet op maandag 11 mei van start gaan. Verwacht wordt onder meer dat de winkels onder strikte voorwaarden mogen heropenen. Om 14:30h houdt de Nationale Veiligheidsraad een persconferentie over wat er is beslist. Volg die hieronder rechtstreeks.