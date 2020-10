Het jaarlijkse openingsdebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Antwerpen brengt vanavond de voorzitters of andere kopstukken van N-VA, Vlaams Belang, CD&V, SP.A, Open VLD, Groen en PVDA rond de tafel. Het debat is vanaf 19u30 live te volgen via Knack.

De organisatoren van het debat konden uiteindelijk vier voorzitters strikken: Joachim Coens van CD&V, Meyrem Almaci van Groen, Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Peter Mertens van PVDA. Aanvankelijk zouden ook Egbert Lachaert van Open VLD en Conner Rousseau van SP.A/VOORUIT deelnemen, maar zij zegden af. Rousseau laat zich vervangen door Kamerlid Melissa Depraetere, Open VLD koos uiteindelijk voor Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz. N-VA vaardigt Kamerfractieleider Peter De Roover af. Het debat wordt gemodereerd door politiek journalist Jan De Meulemeester. De start is voorzien om 19.30 uur in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. Het debat is live te volgen hieronder of via Facebook.

De organisatoren van het debat konden uiteindelijk vier voorzitters strikken: Joachim Coens van CD&V, Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Peter Mertens van PVDA. Aanvankelijk zouden ook Egbert Lachaert van Open VLD en Conner Rousseau van SP.A/VOORUIT deelnemen, maar zij zegden af. Rousseau laat zich vervangen door Kamerlid Melissa Depraetere, Open VLD koos uiteindelijk voor Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz. Meyrem Almaci wordt vervangen door Bodgan Vanden Berghe. N-VA vaardigt Kamerfractieleider Peter De Roover af. Het debat wordt gemodereerd door politiek journalist Jan De Meulemeester. De start is voorzien om 19.30 uur in de Aula Rector Dhanis van de Universiteit Antwerpen. Het debat is live te volgen hieronder of via Facebook.