Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) neemt bijkomende maatregelen in de strijd tegen homofobie en homohaat. Zo wil hij de bestaande meldpunten toegankelijker en bekender maken en moeten er 'safe spaces' komen voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Er wordt ook een LGBT+ klankbordgroep opgericht die bijkomende acties onderzoekt.

Zoals hij woensdag aankondigde in het Vlaams Parlement, heeft minister Somers donderdag een overleg gehad met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren.

Samen met de organisaties heeft minister Somers een aantal bijkomende stappen afgesproken in de strijd tegen homofobie en homohaat. Zo is het onder meer de bedoeling om de bestaande meldpunten toegankelijker en bekender te maken en om die meldpunten meer te centraliseren.

Daarnaast wordt onderzocht of er zogenaamde 'safe spaces' kunnen komen voor slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld. Bedoeling is om een virtuele of fysieke ruimte te creëren waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen in een veilige en beschermde omgeving.

Er komt ook een klankbordgroep met de verschillende LGBT+ organisaties. Die klankbordgroep moet bekijken 'waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein'. Minister Somers zegt ook dat hij in gesprek wil gaan met jongeren van Wel Jong Niet Hetero 'om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen'.

Zoals hij woensdag aankondigde in het Vlaams Parlement, heeft minister Somers donderdag een overleg gehad met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren. Samen met de organisaties heeft minister Somers een aantal bijkomende stappen afgesproken in de strijd tegen homofobie en homohaat. Zo is het onder meer de bedoeling om de bestaande meldpunten toegankelijker en bekender te maken en om die meldpunten meer te centraliseren.Daarnaast wordt onderzocht of er zogenaamde 'safe spaces' kunnen komen voor slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld. Bedoeling is om een virtuele of fysieke ruimte te creëren waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen in een veilige en beschermde omgeving. Er komt ook een klankbordgroep met de verschillende LGBT+ organisaties. Die klankbordgroep moet bekijken 'waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein'. Minister Somers zegt ook dat hij in gesprek wil gaan met jongeren van Wel Jong Niet Hetero 'om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen'.