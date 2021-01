Omdat nu ook het Moderna-vaccin is goedgekeurd, kan Vlaanderen al in februari starten met het vaccineren van ziekenhuispersoneel en zorgpersoneel in de eerste lijn. Dat is sneller dan eerst gepland. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag bekendgemaakt.

Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er zicht op bijkomende vaccins. Die vaccins zullen nog deze maand geleverd worden. Omdat ook de vaccinaties in de woonzorgcentra versneld worden, kan Vlaanderen sneller starten met het vaccineren van de volgende doelgroepen in de prioriteitenlijst.

Volgens Vlaams minister Beke wil Vlaanderen parallel starten met het vaccineren in collectieve zorgvoorzieningen (bv. voorzieningen voor personen met een handicap), in ziekenhuizen en bij zorgverleners in de eerstelijn en dan in de eerste plaats de huisartsen. Het is de bedoeling om al in de loop van februari te starten met die doelgroepen.

Het zal wel van het aantal beschikbare vaccins en van de levertermijnen afhangen hoe snel iedereen in die doelgroepen kan gevaccineerd worden. De Vlaamse overheid zal de komende dagen een verdeelsleutel voor de drie sectoren vastleggen. Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) wordt de piloothub voor het Moderna-vaccin in Vlaanderen. De taak van deze hub zal zijn om de eerste leveringen te ontvangen en samen met het geneesmiddelenagentschap FAGG de standaardprocedures voor dit vaccin op punt te zetten.

