De kans is klein dat Wouter Beke kandidaat is om zichzelf opnieuw op te volgen als voorzitter van CD&V. Dat heeft Beke maandag aangekondigd na afloop van een vergadering van het partijbestuur, die het resultaat van de verkiezingen tegen het licht heeft gehouden. De conclusie luidt dat het voor CD&V geen 'business as usual' is.

Een werkgroep zal nu intern de analyse van de verkiezingen maken. Daarbij worden ook nieuwe voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht gesteld. Die waren sowieso al gepland, maar Beke zal wellicht geen kandidaat zijn om zichzelf op te volgen. Beke is overigens intussen al aan zijn derde termijn als CD&V-voorzitter bezig, sinds 2010. Zolang de voorzittersverkiezingen niet hebben plaatsgevonden, blijft Beke op post.

Hijzelf en het West-Vlaamse kopstuk Hilde Crevits hebben van het bestuur een mandaat gekregen om samen onderhandelingen te voeren, indien CD&V daarvoor wordt uitgenodigd.

Beke benadrukt daarbij evenwel dat bescheidenheid voor CD&V aan de orde is en dat het initiatief dus niet bij de christendemocraten ligt.

@wbeke over voorzitterschap @cdenv: “kan is klein dat ik mezelf (dit jaar) opvolg. Uitslag verkiezingen heeft me pijn gedaan.” #VTMNieuws pic.twitter.com/VJ5HCDieTd — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) May 27, 2019

Eerder had N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd dat een federale regering zonder Vlaamse meerderheid een 'majeur probleem' zou betekenen. CD&V sluit niets uit en wacht initiatieven af, maar Beke geeft wel aan dat er liefst een federale regering op de been wordt gebracht met een Vlaamse meerderheid. 'Maar dat is vandaag niet aan CD&V. Wij stellen ons bescheiden op.'

De geruchten over de mogelijke opvolging van Beke doen al langer de ronde. In de afgelopen maanden werd al gespeculeerd dat Hilde Crevits de fakkel zou overnemen. Zij houdt in de provincie West-Vlaanderen stand, en is er de populairste politica, maar de algehele tendens van de verkiezingen oogt somber. De partij hoopte om terug tot rond de 20 procent te stijgen, maar bleef steken op 15%.

Met dat cijfer moeten ambities worden bijgesteld. Het minister-presidentschap voor Crevits zit er niet in, en ook het premierschap voor Geens of Beke, blijft ver buiten bereik.

Vorige maand liet Hendrik Bogaert verstaan interesse te hebben in de functie van voorzitter. 'Als Wouter Beke een uitvoerend mandaat opneemt, bestaat de kans zeker dat ik mij kandidaat stel om hem als voorzitter op te volgen. Ik geloof dat die rol mij zou liggen', zei Bogaert in de Krant van West-Vlaanderen.

Bogaert kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws als hij kritiek had op de partijlijn. Het kopstuk uit Jabbeke heeft een rechtser profiel, maar moest met zijn Kamerlijst in West-Vlaanderen ook een flink verlies incasseren.