Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekijkt samen met minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) of tijdelijke werklozen uit andere sectoren kunnen ingezet worden om eventuele personeelstekorten in de woonzorgcentra op te vangen. Dat heeft Beke woensdag gezegd in Terzake.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de woonzorgcentra neemt opnieuw toe. Dat betekent ook dat de druk op het personeel in die centra opnieuw stijgt. Het personeel beschikt dan wel over meer beschermingsmateriaal en er is ook een grotere testcapaciteit, maar er valt ook opnieuw meer personeel uit. Zo is er sprake van een afwezigheidspercentage van 3,7 procent. In maart was dat 4 à 5 procent.

Om eventuele personeelstekorten in de woonzorgcentra op te vangen, wil minister van Welzijn Wouter Beke niet enkel kijken naar de gekende kanalen zoals de thuiszorg, de medische reserve, het vrijwilligersplatform 'Help de helpers', enz... Hij wil samen met zijn collega van Werk Hilde Crevits (CD&V) ook onderzoeken of er geen tijdelijke werklozen uit andere sectoren kunnen ingezet worden. 'Die pistes zijn we aan het bewandelen', aldus Beke in Terzake.

De CD&V-minister ging ook kort in op de discussie rond de sneltesten. De vraag is volgens hem niet of de sneltesten zullen ingezet worden, maar wel waar en wanneer. Zelf blijft de CD&V-minister voorzichtig over het eventuele gebruik van sneltesten in woonzorgcentra.

Volgens professor microbiologie Herman Goossens, die de nieuwe taskforce testing coördineert, zal de taskforce morgen/vrijdag voor het eerst vergaderen en zal onder meer bekeken worden hoeveel testen er best worden aangekocht en waar en wanneer ze best worden ingezet.

