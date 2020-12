Luc Coorevits van Behoud De Begeerte geeft de fakkel door aan Amber Maes en zijn zoon Leander Coorevits. En dat is toch een kleine aardverschuiving in de literaire wereld.

Luc Coorevits was 37 jaar het gezicht en het brein achter Behoud De Begeerte, een organisatie die vooral literaire evenementen organiseert. 'Het plan was om door te gaan tot mijn 120e, schrijft hij in een persbericht.Toch geeft hij nu al de fakkel door aan twee mensen: Amber Maes, die de artistieke keuzes zal maken, en zijn zoon Leander, die de zakelijke leiding krijgt. Ze werken allebei al een tijdje bij Behoud de Begeerte. 'Ik was altijd verbaasd hoe mijn vader alles gecombineerd kreeg', zegt Leander Coorevits. 'We organiseren tientallen voorstellingen in een jaar, dus er was veel werk. Daarom is het goed dat we met twee mensen Behoud de Begeerte overnemen.' Het is geen tijd om grote revoluties te beginnen, daar hebben de nieuwe leiders dan ook geen zin in. 'Natuurlijk zal er hier en daar een accentverschil zijn', zegt Coorevits. 'Dat is ook normaal: Amber en mijn vader zijn twee verschillende personen. Maar verwacht geen grote veranderingen. In die 37 jaar heeft Behoud de Begeerte veel expertise opgebouwd op het vlak van licht, decor, scenario's, noem maar op. Het zou dom zijn om dat allemaal overboord te gooien. We borduren voort op een mooie traditie.'Die begon op 15 februari 1984, toen de jonge hemelbestormer Tom Lanoye de bühne op kroop. De evenementen van Behoud de Begeerte waren in die tijd een gat een markt. Daarvoor waren er ook al de roemruchte Nachten van de Poëzie, maar Coorevits en de zijnen wilden het vooral professioneel aanpakken. 'Misschien waren de manifestaties toen meer rebels dan vandaag', zegt Coorevits. 'Maar dat is ook normaal. Na al die tijd hebben we veel meer ervaring, alles is meer gescript. Dat neemt niet weg dat we de laatste jaren nog evenementen georganiseerd hebben die behoorlijk rock-'n-roll waren en dat willen we in de toekomst blijven doen.'En toch. De sterren staan dezer dagen niet echt goed voor literaire evenementen. Onlangs verdween De Nacht van Vonk van de agenda. Is hij niet een beetje bang? 'Schrik is nooit een goede motivatie, ik heb er net heel veel zin in', zegt Coorevits. 'Het is trouwens nooit gemakkelijk geweest om literaire manifestaties te organiseren. Je moet altijd uitblinken en proberen op te vallen. Zeker nu. In deze coronadagen vragen sommigen zich af of we nog cultuur nodig hebben. Anderen missen het meer dan ooit.'Coorevits geeft toe dat het ook voor Behoud De Begeerte een woelig jaar was. 'We hebben altijd literatuur op een podium willen brengen. Een avond als Saint Amour is alleen geslaagd als er veel volk op het podium én in de zaal zit. Als dat publiek niet meer mag komen, is dat een ramp. Maar goed, net als andere culturele organisaties hebben we de voorbije maanden digitaal geëxperimenteerd, en we hebben veel geleerd over hoe we alles levendiger kunnen capteren. Misschien kunnen we daardoor een nieuw publiek aantrekken.'