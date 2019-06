Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 9,6 miljard euro of 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Planbureau, die De Tijdkon inkijken.

Eind 2018 sloot de begroting nog af met een tekort van 0,7 procent of 3,2 miljard euro. Dat was te danken aan een eenmalige truc van de regering om de voorafbetalingen van vennootschappen een boost te geven. Dat effect speelt sinds dit jaar niet meer, schrijft De Tijd. Daardoor en doordat de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg oplopen, stijgt het tekort dit jaar naar 7,5 miljard euro en in 2020 naar 9,6 miljard euro.

Als de volgende regering de doelstellingen van regering-Michel respecteert, moet ze voor bijna 9 miljard euro besparen en/of nieuwe belastingen zoeken bij de opmaak van de begroting 2020. België mikt op een tekort van zo'n 1 miljard euro volgend jaar en een begrotingsevenwicht in 2021.