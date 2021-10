Het kernkabinet van de federale regering heeft zijn discussie over de opmaak van de begroting 2022 zondagavond iets voor 20 uur stopgezet. Maandag om 16 uur komen de premier en de vicepremiers opnieuw samen, luidt het uit goede bron. Het is de bedoeling volgend weekend te landen.

De discussie concentreerde zich zondag op het arbeidsmarktbeleid en de arbeidsongeschiktheidsregelingen, de maatschappelijke transitie en de algemene begrotingsprincipes. Zaterdag stond energie bovenaan de agenda, maar over maatregelen om de oplopende elektriciteits- en gasfactuur te drukken kon de regering het nog niet eens worden. Zondag kwam energie niet meer ter sprake.

Het dossier is volgens sommigen klaar om afgeklopt te worden, terwijl anderen een akkoord onlosmakelijk verbonden zien met een globaal begrotingsakkoord. De deadline voor de regering ligt op 12 oktober, wanneer premier De Croo zijn beleidsverklaring voorleest in de Kamer. Tegen 15 oktober moet de begroting ingediend worden bij de Europese Commissie.

