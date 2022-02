De Belgische begroting van 2021 is afgesloten met een tekort van 30 miljard euro, ofwel 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 10 miljard minder dan in oktober werd gevreesd, blijkt uit een nota van de federale overheidsdienst Begroting, waarover De Tijd donderdag bericht. De schuldgraad daalt van 112,8 naar 108,6 procent. 'Maar de nood aan hervormingen blijft hoog', zegt Eva De Bleeker, de staatssecretaris voor Begroting.

