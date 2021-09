Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verwacht dat de saneringsinspanning van de federale regering bij de opmaak van de begroting ergens rond de 2,5 miljard euro zal liggen.

Dat heeft hij zondag laten verstaan inDe zevende dagop Eén. Van Peteghem wil vooral dat de regering met haar begroting een 'geloofwaardig verhaal' schrijft.

Begrotingsinspanning

Bij de regeringsvorming spraken de Vivaldipartijen af dat ze elk jaar een vaste begrotingsinspanning van 0,2 procent van het bbp zouden leveren. Afhankelijk van de economische groei zou daar nog een percentage bovenop kunnen komen.

Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) opende vorige week de dans door een inspanning van 3 miljard euro voorop te stellen. Voor de PS gaat dat veel te ver. De Franstalige socialisten willen het bij 1 miljard euro houden, dus enkel de vaste 0,2 procent.

'Sommige partijen willen de economische groei niet fnuiken door te veel te besparen. Maar je kan die groei ook fnuiken door geen hervormingen door te voeren', reageerde minister Van Peteghem zondag. Hij gelooft dat de bijkomende inspanning ergens rond de 0,3 procent variabel zal uitkomen. Omgerekend gaat het dus om 2,5 miljard euro.

Hij blijft bij zijn standpunt dat de coronasteunmaatregelen moeten uitdoven. Alle overheden samen hebben voor meer dan 30 miljard euro aan steunmaatregelen ingevoerd. Grof geschat komt dat neer op zowat 3.000 euro per Belg, rekende de minister voor. Hij voegt er wel aan toe dat het gaat om uitdoven - niet plots alles afschaffen - zodat het tegen het einde van het jaar afgelopen is.

Fiscale voordelen

Van Peteghem verdedigde ook het voorstel om het fiscaal voordeel voor een tweede woonst af te schaffen. Het gaat om een exces dat je vandaag niet meer uitgelegd krijgt, aldus de vicepremier. In dezelfde categorie hoort volgens hem het fiscaal gunstregime voor profvoetballers.

Of die voorstellen tijdens de begrotingsonderhandelingen de meet zullen halen, valt af te wachten. Zoals bekend wil MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet raken aan het voordeel voor voetbalclubs. 'Ik nodig u uit om te luisteren naar de voetbalwereld en naar wat die betekent voor de werknemers in de sector, de spelers, de jeugd, de vrijwilligers, de supporters en de economische spelers er rond. Ik heb de sociale gevolgen van het faillissement van voetbalclub Bergen gezien', reageerde hij ook zondag op Twitter.

