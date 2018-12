Begroting krijgt meerderheid tegen oppositie groen licht in Kamercommissie

'Dat is nog ver weg', gaf commissievoorzitter Eric Van Rompuy (CD&V) mee, terwijl er wat applaus klonk op de MR- en Open Vld-banken naar de goedkeuring van de begroting. De dag voor de goedkeuring in de plenaire Kamer, op 19 december, vindt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York plaats, waar de definitieve goedkeuring van het VN-migratiepact moet gebeuren. Zoals bekend is het pact een splijtzwam binnen de federale regering.

