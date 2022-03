Coronacommissaris Pedro Facon zwaait op 8 april af en ook over expertengroep Gems valt dan het doek. Dat schrijven de Mediahuiskranten woensdag en bevestigt woordvoerster Gudrun Briat aan Belga.

De epidemiologische situatie laat toe om het crisisbeheer af te bouwen, ook op het vlak van crisiscoördinatie, legt Briat uit. 'We hebben de voorbije maanden alles voorbereid om de opdrachten die we dragen en methoden en taskforces die we coördineren, terug over te dragen naar de klassieke administraties, met name FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum.' Het aantal medewerkers van het coronacommissariaat is al afgebouwd, schrijft De Standaard.

Ook de coronabarometer, die volgende week naar code geel gaat, wordt in april wellicht definitief uitgeschakeld. Facon benadrukt aan De Standaard dat de ontbinding van het coronacommissariaat er 'op eigen vraag' komt. Ter voorbereiding van zijn afscheid legde hij een uitvoerige nota neer bij het Overlegcomité. Die beschrijft hoe de crisiscoördinatie tussen het crisiscentrum en Volksgezondheid moet gebeuren na afloop van de ­federale fase en het verdwijnen van het commissariaat. 'De tijd is rijp om onze opdrachten terug te geven aan de administratie', zegt Facon aan De Standaard. 'Om die te versterken, investeerde de regering al in de aanwerving van 223 nieuwe voltijdse werknemers.'

